Поле – убийца! Врач, бежавший на помощь футболисту, травмировался: курьезное видео из Уругвая

Забавный эпизод произошел во время футбольного матча в Уругвае. В поединке Кубка города Фрай-Бентос между командами Лаурелес и Университарио де Салто один из футболистов получил травму.
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Два работника медицинской бригады с носилками в руках отправились на поле, чтобы помочь пострадавшему, но в итоге один из них травмировался сам, потянув мышцу.
Мужчина бросил носилки и прихрамывая, начал прыжками передвигаться за пределы поля, где в итоге сам лег на газон.
По сообщениям уругвайских СМИ, после того, как помощь оказали футболисту, медика унесли с поля на тех же носилках, что он сам выносил на поле.
Комментатор матча не сдержался и пошутил:
"Мужчина с носилками получил травму. Я говорю вам, это поле – убийца".
September 17, 2021
Ранее мы рассказывали о курьезном случае в португальском футболе, когда скорой помощи понадобилась помощь.