Пока Украина защищает Европу от фашистов. В Польше вспомнили о Волынской трагедии (фото)

Болельщики Погони вывесили неоднозначный баннер на матче Лиги Конференций, подняв острую тему для украинско-польских отношений

На стадионе в Польше вывесили баннер про Волынскую трагедию

Вчера завершились первые матчи 1 квалификационного раунда Лиги Конференций. Яркую игру продемонстрировал форвард Риги Александр Филиппов, который оформил гол+пас в ворота Дерри Сити.

Также уверенно выступили польские клубы. Лехия разгромила Академию Пандев 4:1, а Погонь с тем же счетом одолела Рейкъявик. Правда, оба поединка запомнились поведением болельщиков.

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Игру в Гданьске прерывали из-за массовых потасовок на трибунах. А в Щецине болельщики решили вывесить провокационный плакат с надписью: "Волынь 1943. Помним".

Отметим, что Волынская трагедия является одним из самых контраверсийных и ужасных событий в истории украинско-польских отношений. Тогда на оккупированной немецкими войсками территории прошли массовые чистки населения по национальному принципу.

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Ответные матчи Лиги Конференций пройдут 12-14 июля. Отметим, что в данном турнире также выступят украинские Ворскла и Заря. Полтавчане начнут со второго квалификационного раунда (соперник – шведский АИК), а луганчане – с третьего.