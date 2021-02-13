Похожая на Милу Кунис судья из Черновцов показала свои фото в бикини

Уже сегодня возобновляется украинская футбольная Премьер-лига. Несмотря на снег и морозы за два дня командам предстоит сыграть семь поединков.
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Накануне матчей вспомнила о погоде украинский арбитр Ирина Рачинская. Девушка выложила в Instagram красивые фото в бикини с моря и подписала: "А пока за окном снежит, время вспомнить теплые и солнечные моменты".
Судя по тегу фотографии сделаны в турецкой Анталье, где арбитры проходили сборы.
Надо сказать, что Рачинская одна из самых красивых девушек-арбитров Украины. Судите сами.
Кстати, все говорят, что Ирина поразительно похожа на голливудскую актрису Милу Кунис. Между прочем, обе девушки из Черновцов.
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