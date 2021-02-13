Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Похожая на Милу Кунис судья из Черновцов показала свои фото в бикини

13 февраля, 09:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ирина Рачинская поделилась снимкам со сборов в Турции

Уже сегодня возобновляется украинская футбольная Премьер-лига. Несмотря на снег и морозы за два дня командам предстоит сыграть семь поединков.

Реклама

Читайте также: День святого Валентина: советы о том, как провести праздник, для романтиков, экстремалов, шопоголиков и всех-всех-всех

Накануне матчей вспомнила о погоде украинский арбитр Ирина Рачинская. Девушка выложила в Instagram красивые фото в бикини с моря и подписала: "А пока за окном снежит, время вспомнить теплые и солнечные моменты".

Судя по тегу фотографии сделаны в турецкой Анталье, где арбитры проходили сборы.

Реклама

Надо сказать, что Рачинская одна из самых красивых девушек-арбитров Украины. Судите сами.

В тренде
Боксер рисует на кофе баранов и цветущую сакуру: украинец участвует в чемпионатах мира

Реклама

Кстати, все говорят, что Ирина поразительно похожа на голливудскую актрису Милу Кунис. Между прочем, обе девушки из Черновцов.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол арбитр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять