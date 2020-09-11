Подкараулили Булку: "ПСЖ" сенсационно уступил новичку в чемпионате Франции

Для «Пари Сен-Жермен» этот матч стал первым в новом сезоне

Во втором туре чемпионата Франции новичок Лиги 1 "Ланс" принимал лучшую команду прошлого сезона – "Пари Сен-Жермен". Встреча на стадионе "Феликс Болар" в Лансе завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0. Ранее мы сообщали, что коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира. Килиан Мбаппе отправлен в изоляцию из-за COVID-19, поэтому не смог принять участие в этом поединке.

Реклама

Читайте также: В футболе новая волна коронавируса: болезнь подхватили игроки сборной Франции, "Атлетико" и "ПСЖ"

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Его автором стал нападающий Иньятиус Ганаго, подкарауливший ошибшегося вратаря гостей Булку. Стоит отметить, что парижане играли не основным составом и сильно бросалось в глаза отсутствие лидеров – Неймара, Мбаппе и Ди Марии.

Вратарь "Ланса" Жан-Луи Лека / Фото: Reuters

В тренде Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

Реклама

Для "ПСЖ" этот матч стал первым в новом сезоне. В первом туре действующий чемпион Франции должен был сыграть на своем поле с "Метцем", однако встречу перенесли на 16 сентября. "Ланс" поднялся в элитный дивизион из Лиги 2 по итогам прошедшей кампании. Благодаря этой победе "кроваво-золотые" набрали первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги 1. В первом туре команда на выезде потерпела поражение от "Ниццы" со счетом 1:2.

Ранее Неймар рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.

Смотрите, как "ПСЖ" проиграл финал Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама