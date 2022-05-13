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Подарок к юбилею. Динамовцы разгромили самый титулованный клуб Эстонии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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13 мая, 22:44
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Подопечные Мирчи Луческу резервным составом обыграли в благотворительном матче таллиннскую Флору со счетом 3:0
Динамо не оставило шансов эстонской Флоре
Динамо не оставило шансов эстонской Флоре / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в столице Эстонии Таллинне состоялся седьмой благотворительный матч Динамо в рамках тура "Матч за мир. Остановим войну в Украине!".

Эта встреча проходила в день рождения клуба – Динамо отмечает 95-летие со дня основания. Естественно, в такой день "бело-синие" не имели право проиграть.

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Тренерский штаб столичного клуба в этом поединке не мог рассчитывать на 11 динамовцев, которые отправились в расположение сборной Украины. Но как показал ход встречи у киевлян есть кем заменить лидеров.

Перед матчем состоялся перформанс, целью которого было привлечь внимание мира к войне в Украине. Молодая певица из Мариуполя Александра Лищук эмоционально исполнила песню "Город Марии", напомнив всем о защитниках и жителях этого мужественного города-героя.

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Сам матч прошел под диктовку киевлян. Уже на 16-й минуте встречи Викентий Волошин ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот Флоры.

Киевляне удвоили счет в матче после розыгрыша углового. Владимир Шепелев сделал прострел вдоль ворот на дальнюю стойку, где первым на мяче оказался защитник Никита Бурда – 2:0.

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Финальную точку в матче поставил молодой форвард киевлян Ванат. На мощный удар Вивчаренко сумел среагировать вратарь эстонцев, но на добивании успел Владислав – 3:0.

Товарищеский матч.

Флора – Динамо Киев – 0:3

Голы: В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60

Флора: 1. Паплавскис (31. Номм, 46), 27. Лиландер (26. Хуссар, 61), 3. Липп, 15. Тамм (24. Пюрг, 46), 25. Калласте, 28. Зоометс (6. Ярвисте, 83), 35. Поом, 74. Кураксин (29. Коскор, 61), 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

Динамо Киев: 71. Бойко (к) (35. Нещерет, 46), 9. Кравченко (19. Малыш, 63), 6. Бурда (34. Дячук, 79), 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак (20. Близниченко, 85), 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх (15. Царенко, 63), 28. В. Волошин (89. Бражко, 79), 17. Ванат.

Своей победой динамовцы преподнесли подарок клубу в честь его 95-летия!

Собранные средства с матча будут перечислены на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением РФ на территорию Украины.

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