Подача Ярмоленко спасла "Вест Хэм" от поражения

Украинец удачно вышел на замену в поединке против "Брайтона"

На туманном Альбионе снова вышло солнышко на улице Андрея Ярмоленко. Украинец, крайне редко получающий игровое время от тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, отыграл весь второй тайм домашнего поединка своей команды против "Брайтона".

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Вышел Андрей на поле на 46-й минуте, когда его команда проигрывала 0:1. А завершился матч вничью 2:2. При этом именно после подачи Ярмоленко с правого фланга на 60-й минуте его партнер Бен Джонсон сделал счет 1:1.

Соучек и Ярмоленко / Фото: Reuters

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"Вест Хэм" – "Брайтон" – 2:2

Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 – Мопе, 44, Данк, 70

"Вест Хэм": Фабиански – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Джонсон – Алле

После этой ничьей "Вест Хэм" остался в середине турнирной таблице английской Премьер-лиги, а "Брайтон" немного отдалился от зоны вылета.

Отметим, что за матч с "Брайтоном" Ярмоленко удостоился от аналитического портала WhoScored 6,5 балла. Это средняя оценка для игроков "Вест Хэма". Шесть футболистов получили более высокий балл и столько же – пониже.

Напомним, что на Ярмоленко появился конкретный покупатель в английской Премьер-лиге – борющийся за высокие места "Эвертон".

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