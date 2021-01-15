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Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником "ПСЖ": рейтинг зарплат тренеров

15 января, 20:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец пока далеко от вершины рейтинга

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником команды в истории. По информации L`Equipe, зарплата аргентинского специалиста составит 6,3 миллиона евро в год. Предыдущий главный тренер команды Томас Тухель получал 4,2 млн евро в год.

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Также в контракте аргентинца есть пункт, согласно которому в следующем сезоне его оклад вырастет до 7,5 млн евро, а если он согласится продлить соглашение еще на год, то автоматически заработает увеличение заработной платы до 8 млн евро в год. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Примечательно, что по меркам европейского футбола зарплата Почеттино не является заоблачной. Например, сменщик Маурисио в "Тоттенхэме" Жозе Моуринью зарабатывает 17,52 миллиона евро в год.

А самый дорогостоящий контракт среди тренеров принадлежит наставнику мадридского "Атлетико" Диего Симеоне – аргентинец зарабатывает за год примерно 40,5 млн евро.

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Первая пятерка рейтинга:
1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 40,5 млн евро
2. Антонио Конте ("Интер") – 30
3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 27
4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,52
5. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 17,52

Смотрите, как "ПСЖ" громил соперников в Лиге чемпионов под руководством Тухеля:

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чемпионат Франции ПСЖ Маурисио Почеттино

Источник: Сегодня|Спорт

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