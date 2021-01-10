Почеттино добыл первую победу с "ПСЖ" и высказал сожаление

Французский гранд выиграл без Неймара и занимает второе место в чемпионате

Финалист Лиги чемпионов-2020 впервые победил под предводительством Маурисио Почеттино. Как мы сообщали, в начале года "ПСЖ" объявил тренером знаменитого аргентинца. Вчера вечером парижане выиграли в чемпионате Франции у середняков из "Бреста".

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Три очка столичным футболистам на своем поле дались непросто. В первом тайме молодой темнокожий итальянец Мойзе Кин открыл счет на 16-й минуте. Но гости отчаянно сопротивлялись и выбросили белый флаг лишь в концовке. Итальянский форвард Мауро Икарди и испанец Пабло Сарабия, которые вышли на замену, довели счет до 3:0. Смотрите обзор поединка на "Парк де Пренс".

Этот успех позволил "ПСЖ" приблизиться к лидеру, поскольку "Лион" не сумел обыграть на выезде "Ренн" – 2:2. Правда, и "Лилль" добыл три очка с "Нимом" – 1:0.

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При этом наставник "ПСЖ" высказал сожаление, что не удалось отличиться голом нападающему Килиану Мбаппе, хотя он провел на поле всю игру. Почеттино остался доволен результатом, но уверен, что команде предстоит "многое исправить".

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19-й тур французской Лиги 1 закрыл программу первого круга. А перед стартом второго "ПСЖ" сразится с "Марселем" за "Трофей чемпионов" 13 января.

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