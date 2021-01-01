Победитель Лиги чемпионов из "Барселоны" введен в искусственную кому

Бывший игрок и тренер "Барселоны" Эусебио Сакристан после падения сильно ударился головой, после чего был госпитализирован в одну из клиник Вальядолида.

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Врачи обнаружили в голове 56-летнего специалиста тромб и решили вмешаться. После операции Сакристан был введен в искусственную кому, сообщает Матч ТВ.

Сакристан выступал за "Барселону" с 1988 по 1995 год. За это время он сыграл 263 матча и забил 16 голов. С каталонцами выигрывал Лигу чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Четыре раза становился чемпионом Испании.

После завершения карьеры специалист несколько лет работал в структуре "Барселоны", а также был главным тренером в "Сельте" и "Реале Сосьедад". Его последней командой является "Жирона", которую он покинул в 2019 году.

Напомним, что неприятные известия пришли из турецкого "Галатасарая". Норвежский защитник клуба Омар Элабделлауи находится в больнице с серьезными ожогами глаз.

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29-летний футболист получил травму, когда в его руке взорвался фейерверк. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако футболист находится в сознании, а угрозы жизни нет.

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