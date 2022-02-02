Барселона подписала звездного форварда с проблемным сердцем (видео)

Экс-игрок Боруссии Дортмунд, Милана и Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в состав "блаугранас" на правах свободного агента

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в Барселону / Фото: Twitter Ла Лиги

Барселона неплохо поработала на трансферном рынке этой зимой. Недавно команда Хави подписала вингера Вулверхэмптона Адама Траоре. А уже сегодня каталонцы на своем официальном сайте объявили о подписании еще одного новичка.

Им стал экс-форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец перешел в состав "блаугранас" в качестве свободного агента. Переход оформили через два дня после закрытия трансферного окна.

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Дело в том, что Арсенал и Обамеянг разорвали контракт по обоюдному согласию перед закрытием окна. Поэтому Барселона могла подписать габонца в любое время.

32-летний игрок заключил соглашение с испанским клубом до лета 2025 года. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.

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За свою карьеру Пьер-Эмерик поиграл в Милане, Дижоне, Лилле, Монако, Сент-Этьенне, Боруссии Дортмунд и Арсенале. Форвард становился лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2016/2017, а также в АПЛ – в сезоне 2018/2019. Также футболист запомнился празднованием голов в маске Человека-паука.

Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол и надел маску. Фото AFP

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Правда, у Барселоны есть риски при подписании Обамеянга. В январе Пьер-Эмерик перенес ковид, из-за чего не сыграл за Габон на Кубке Африки. А после выздоровления у него обнаружились проблемы с сердцем. Отметим, что из-за аналогичных проблем в ноябре завершил карьеру форвард Барселоны Серхио Агуэро.