Плюс три легионера: тренер сборной Украины назвал состав на матч с Эмполи

Накануне товарищеского поединка с итальянским клубом в сборную Украины из зарубежных чемпионатов приехали Зубков, Качараба и Сикан

Сборная Украины тренируется перед матчем с Эмполи / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч с итальянским Эмполи. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка Эмполи – Украина.

Накануне игры главный тренер нашей команды выбрал 24 футболиста, которые могут выйти на поле.

Реклама

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Бущан, Пятов, Ризнык. Защитники: Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко.

Бондар, Сирота, Попов, Забарный, Конопля, Качараба, Караваев, Матвиенко. Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков.

Сидорчук, Степаненко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльський, Цыганков, Мудрик, Гармаш, Зубков. Нападающие: Довбик, Яремчук, Беседин, Сикан.

Напомним, что сегодня в тренировочный лагерь команды приехали три легионера – Александр Зубков (Ференцварош), Тарас Качараба (Славия) и Даниило Сикан (Ганза).