Плевать на деньги! Самых дорогих футболистов оставили за бортом Сборной мира

УЕФА на своем сайте представил символическую сборную из лучших футболистов 2020 года. В "команду мечты" вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне с "Баварией" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Германии.
Команда года от УЕФА
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба – "Бавария")
Полузащитники: Тьаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")
Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")
Отметим, что 11 лучших игроков года определяли из 50 кандидатов путем голосования на сайте УЕФА, а также с учетом мнения экспертов Европейского футбольного союза.
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Интересно, что за бортом Сборной года остался самый дорогой футболист мира, по оценкам Transfermarkt, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, которого оценивают в 180 млн евро.
А самый дорогой футболист планеты по версии Международного центра спортивных исследований, форвард "МЮ" Маркус Рашфорд (166 млн евро), не попал даже в число 50 лучших игроков года.
Напомним, лучшим футболистом года в УПЛ был признан Цыганков.
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