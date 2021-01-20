Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Плевать на деньги! Самых дорогих футболистов оставили за бортом Сборной мира

20 января, 15:12

Олег Люлька Олег Люлька

В число 11 лучших футболистов года попали Месси и Роналду. А вот Мбаппе и Рашфорд – не у дел

УЕФА на своем сайте представил символическую сборную из лучших футболистов 2020 года. В "команду мечты" вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне с "Баварией" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Германии.

Команда года от УЕФА

Реклама

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба – "Бавария")

Полузащитники: Тьаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападающие: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")

Реклама

Роберт Левандовски – суперзвезда "Баварии"

Роберт Левандовски – суперзвезда "Баварии" / Фото: Reuters

Отметим, что 11 лучших игроков года определяли из 50 кандидатов путем голосования на сайте УЕФА, а также с учетом мнения экспертов Европейского футбольного союза.

Читайте также: Месси – лучший плеймейкер десятилетия. В рейтинге – парень из украинского клуба, которого не существует

Интересно, что за бортом Сборной года остался самый дорогой футболист мира, по оценкам Transfermarkt, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, которого оценивают в 180 млн евро.

Реклама

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

А самый дорогой футболист планеты по версии Международного центра спортивных исследований, форвард "МЮ" Маркус Рашфорд (166 млн евро), не попал даже в число 50 лучших игроков года.

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд / Фото: AFP

Реклама

Напомним, лучшим футболистом года в УПЛ был признан Цыганков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе лучший футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять