Платье просвечивает грудь: жена капитана "Динамо" зажигает (фото)

Пока капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пребывает в лагере сборной Украины, его супруга Анна приковала к себе взгляды Instagram-фолловеров откровенным снимком. Девушка поделилась фотографией с недавней вечеринки по случаю своего дня рождения, на которой она предстала перед публикой в местами прозрачном платье цвета айвори, которое просвечивает грудь. Напомним, на 30-летнем юбилее жены динамовца гостей развлекала травести-дива.

Реклама

"Какая красотка!", "Бесподобное платье!" – пишут Анне Сидорчук ее поклонники. А ее давняя подруга, жена Тараса Степаненко Маргарита, в комментариях под фото поставила три смайлика с огромными от удивления глазами.

Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей – 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженились они в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане.

Реклама

"Он тогда меня очень удивил, – вспоминала в разговоре с "Сегодня" предложение Сергея Анна Сидорчук. – Когда мы собирали вещи в поездку, я тщательно проверила, все ли мы взяли. Поэтому, когда он сделал мне предложение и я ответила "Я согласна", я первым делом спросила: "Где же было кольцо?" А он его прятал в кошельке, в отделении для мелочи"

Читайте также: Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки

Как мы писали ранее, в скором времени в украинском футболе станет на одного холостяка меньше. Защитник "Динамо" Александр Тымчик позвал замуж свою девушку Карину Подолян. Красотка ответила согласием.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама