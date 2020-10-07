Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Платье просвечивает грудь: жена капитана "Динамо" зажигает (фото)

7 октября, 08:00

Олег Люлька Олег Люлька

Мать троих детей Анна Сидорчук похвасталась снимком в очень смелом образе

Пока капитан "Динамо" Сергей Сидорчук пребывает в лагере сборной Украины, его супруга Анна приковала к себе взгляды Instagram-фолловеров откровенным снимком. Девушка поделилась фотографией с недавней вечеринки по случаю своего дня рождения, на которой она предстала перед публикой в местами прозрачном платье цвета айвори, которое просвечивает грудь. Напомним, на 30-летнем юбилее жены динамовца гостей развлекала травести-дива.

Реклама

"Какая красотка!", "Бесподобное платье!" – пишут Анне Сидорчук ее поклонники. А ее давняя подруга, жена Тараса Степаненко Маргарита, в комментариях под фото поставила три смайлика с огромными от удивления глазами.

Отметим, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают троих детей – 5-летнюю дочку Киру и 3-летних двойняшек – Никиту и Николь. Поженились они в декабре 2014-го в родном для них Запорожье после того, как полузащитник "Динамо" сделал девушке предложение руки и сердца на Доминикане.

Реклама

"Он тогда меня очень удивил, – вспоминала в разговоре с "Сегодня" предложение Сергея Анна Сидорчук. – Когда мы собирали вещи в поездку, я тщательно проверила, все ли мы взяли. Поэтому, когда он сделал мне предложение и я ответила "Я согласна", я первым делом спросила: "Где же было кольцо?" А он его прятал в кошельке, в отделении для мелочи"

Читайте также: Поцелуй из невозможного положения: первое фото украинского великана из НБА и его знойной девушки

Как мы писали ранее, в скором времени в украинском футболе станет на одного холостяка меньше. Защитник "Динамо" Александр Тымчик позвал замуж свою девушку Карину Подолян. Красотка ответила согласием.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Сергей Сидорчук Анна Сидорчук WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять