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Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!

7 февраля, 00:52

Олег Люлька Олег Люлька

Сексуальные фото супруги украинского полузащитника, который неожиданно раззабивался в Бельгии

Вместе с 23-летним украинским футболистом Марьяном Шведом, забившим три мяча в последних матчах за бельгийский "Мехелен", активизировалась и его супруга Ольга. Только в соцсетях.

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Девушка опубликовала в Instagram горячее фото – в черном плаще на голое тело.

Красотка интересуется у подписчиков: "Что спросишь, если ответом будет "Да"?"

Среди вопросов к Ольге Швед оказались следующие: "Ковры карбоновые брать будем?" и "Щекотки на ступнях боишься?"

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Отметим, что после неудачного перехода в "Селтик" и последующей аренды в "Мехелен", где один из самых многообещающих украинских футболистов продолжал полировать скамейку запасных, многие уже успели поставить на его карьере крест.

Тем более что тренер "Мехелена" Вутер Вранкен открыто раскритиковал Шведа, заявив: "Я не собираюсь больше тратить на него время. Партнеры и персонал делают все возможное, чтобы включить Шведа в рисунок команды. Но он ставит себя выше остальных. Швед регулярно опаздывает и делает вид, что его нет на тренировках".

Однако после этого разноса от тренера Марьян Швед взялся за ум: он начал забивать, а "Мехелен" – выигрывать.

Зрители же снова стали свидетелями поцелуев Марьяна в камеру – так он традиционно празднует свои голы, посвящая их жене Ольге и дочери Мие.

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Смотрите больше фото обольстительной супруги Марьяна Шведа

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чемпионат Бельгии Марьян Швед Мехелен WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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