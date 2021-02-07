Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!

Вместе с 23-летним украинским футболистом Марьяном Шведом, забившим три мяча в последних матчах за бельгийский "Мехелен", активизировалась и его супруга Ольга. Только в соцсетях.

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Девушка опубликовала в Instagram горячее фото – в черном плаще на голое тело.

Красотка интересуется у подписчиков: "Что спросишь, если ответом будет "Да"?"

Среди вопросов к Ольге Швед оказались следующие: "Ковры карбоновые брать будем?" и "Щекотки на ступнях боишься?"

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Отметим, что после неудачного перехода в "Селтик" и последующей аренды в "Мехелен", где один из самых многообещающих украинских футболистов продолжал полировать скамейку запасных, многие уже успели поставить на его карьере крест.

Тем более что тренер "Мехелена" Вутер Вранкен открыто раскритиковал Шведа, заявив: "Я не собираюсь больше тратить на него время. Партнеры и персонал делают все возможное, чтобы включить Шведа в рисунок команды. Но он ставит себя выше остальных. Швед регулярно опаздывает и делает вид, что его нет на тренировках".

Однако после этого разноса от тренера Марьян Швед взялся за ум: он начал забивать, а "Мехелен" – выигрывать.

Зрители же снова стали свидетелями поцелуев Марьяна в камеру – так он традиционно празднует свои голы, посвящая их жене Ольге и дочери Мие.

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