"Пиши уже по-русски": футболиста Селезнева высмеяли за ошибку в слове "матч"

Перед игрой с "Арисом" в Лиге Европы форвард "Колоса" не справился с написанием поста в Instagram

Подписчики раскритиковали форварда "Колоса" Евгения Селезнева за пост, который он сделал в соцсетях в день игры с греческим "Арисом" за выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Онлайн-трансляция "Арис" – "Колос" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Mach day" – так Селезнев подписал у себя в Instagram фото, на котором он запечатлен сидящим на мяче

INSTAGRAM

Часть фолловеров обратили внимание Селезнева на ошибку, допущенную им в посте. Кстати, уже далеко не первую.

"Селя, правильно – match", "Пиши уже по-русски, если в английском не тянешь", – наставляют форварда "Колоса" подписчики

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Другие же фолловеры Селезнева советуют ему встать с мяча: "Не сиди на мяче – яйцом станет", "Во дворе бы уже по пятой точке надавали"

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Напомним, что участие главной звезды "Колоса" Евгения Селезнева в матче против "Ариса" – под вопросом из-за недавней травмы, которая, впрочем, не помешала бывшему форварду сборной Украины провести боксерскую тренировку с Александром Усиком.

"Посмотрим, что мне клубный доктор скажет", – говорит о своем участие в предстоящей игре Селезнев. А по поводу "Ариса" добавляет: "Я не знаю такой команды. Но надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".

Смотрите, как Селезнев забивал в Лиге Европы в ворота "Наполи"

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Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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