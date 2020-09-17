"Пиши уже по-русски": футболиста Селезнева высмеяли за ошибку в слове "матч"

Подписчики раскритиковали форварда "Колоса" Евгения Селезнева за пост, который он сделал в соцсетях в день игры с греческим "Арисом" за выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Онлайн-трансляция "Арис" – "Колос" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.
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"Mach day" – так Селезнев подписал у себя в Instagram фото, на котором он запечатлен сидящим на мяче
Часть фолловеров обратили внимание Селезнева на ошибку, допущенную им в посте. Кстати, уже далеко не первую.
"Селя, правильно – match", "Пиши уже по-русски, если в английском не тянешь", – наставляют форварда "Колоса" подписчики
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Другие же фолловеры Селезнева советуют ему встать с мяча: "Не сиди на мяче – яйцом станет", "Во дворе бы уже по пятой точке надавали"
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Напомним, что участие главной звезды "Колоса" Евгения Селезнева в матче против "Ариса" – под вопросом из-за недавней травмы, которая, впрочем, не помешала бывшему форварду сборной Украины провести боксерскую тренировку с Александром Усиком.
"Посмотрим, что мне клубный доктор скажет", – говорит о своем участие в предстоящей игре Селезнев. А по поводу "Ариса" добавляет: "Я не знаю такой команды. Но надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".
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