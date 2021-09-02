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Петраков делит команду на "мы" и "они": тренера сборной Украины макнул ее бывший игрок

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 сентября, 13:27
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Евгений Левченко проехался по Александру Петракову после комментария, который тот дал по итогам ничейного матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Евгений Левченко и Александр Петраков
Евгений Левченко и Александр Петраков / Фото: Reuters, Instagram

Петракову досталось от Левченко не за саму ничью Украины с Казахстаном 2:2, а за слова, сказанные новым тренером сборной после первого матча у руля "сине-желтых".

"Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое, что бросается в глаза по интервью – это то, что Петраков делит игроков и тренеров на "мы" и "они". А это, в моем понимании, нехорошо. Мы все одна команда, выигрываем и проигрываем вместе", – написал бывший полузащитник сборной Украины, а ныне эксперт Евгений Левченко у себя в Twitter

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Александр Петраков недоволен игрой сборной Украины
Александр Петраков недоволен игрой сборной Украины / Фото: Reuters

Напомним, после игры в Нур-Султане, где Украина на последних секундах потеряла победу над Казахстаном, Александр Петраков публично раскритиковал своих подопечных.

"На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают", – заявил в эфире программы "Головна команда" Петраков

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Отметим, что оба гола от Казахстана Украина пропустила после ошибок правого защитника Александра Караваева.

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