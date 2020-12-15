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Петр Чех в 38 лет сыграл за молодежную команду "Челси"

15 декабря, 09:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чешский вратарь помог подопечным выиграть лондонское дерби у "Тоттенхэма"

Бывший голкипер лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех снова появился на поле и даже сыграл полный матч. Напомним, в октябре легендарного вратаря выдернули из хоккея и заявили за "Челси". Кризисная ситуация в лагере "синих" с киперами заставила вспомнить свое ремесло 38-летнего чеха.

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В понедельник вечером Петр вышел в стартовом составе "Челси" на матч молодежного первенства (U-23) против "Тоттенхэма". Уже на старте поединка, до 20-й минуты, Чех пропустил два мяча. Однако после перерыва его молодые партнеры совершили "камбэк" и победили – 3:2.

Ветерану пришлось стать в в ворота, поскольку основной кипер Лукас Бергстрем только сыграл за юниоров, а хорват Карло Цигер не прошел достаточное количество отрицательных тестов на коронавирус. Регламент же допускает появление ограниченного количества возрастных футболистов в молодежном чемпионате.

Чех завершил карьеру в составе "Арсенала" полтора года назад, в 2019-м. В последнее время занимал должность технического консультанта в "Челси" и вот пригодился клубу и в качестве голкипера. Читайте также о вратаре-музыканте Петре Чехе.

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Смотрите, как Чех защищал ворота "Арсенала" в финале Лиги Европы против "Челси":

Год назад игрок "Челси" подписал контракт с хоккейным клубом.

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футбол молодежка Челси Лондон Петр Чех
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