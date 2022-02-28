Пес, иди на х*й! Степаненко послал глашатая из минобороны агрессора

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко не стал выбирать выражения, комментируя бред представителя минобороны РФ

С агрессором разговор короткий / Фото: Коллаж: Сегодня

"Пес, с*ка. Иди на х*й", – написал Тарас Степаненко у себя в сториз, прикрепив видео со словами представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

Конашенков, в частности, лживо заявлял следующее: "Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, которые разместили артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы".

Реклама

Напомним, пойдя под лживыми лозунгами полномасштабной войной на Украину, россияне уже потеряли тысячи жизней и стали изгоями для всего мира.

Реклама

В частности, сегодня МОК рекомендовал отстранить Россию и Беларусь от всех международных соревнований.