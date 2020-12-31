Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Первый тренер, уволенный за любовь": ушел из жизни экс-наставник "МЮ" и "Челси"

31 декабря, 18:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шотландский тренер ушел из жизни в окружении родных

Ушел из жизни бывший тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и сборной Шотландии Томми Дохерти. Шотландец скончался в 92-летнем возрасте после продолжительной болезни. За свою карьеру он успел поиграть за "Арсенал", "Челси" и "Селтик", но большую часть карьеры провел в "Престон Норт Энд".

"Томми скончался мирно в окружении своей семьи дома. Он был очень любимым мужем, отцом и папой, и его будет очень не хватать. Мы просим уважать нашу конфиденциальность в это время. Дальнейших комментариев не будет", – отметил представитель в комментарии Daily Mail.

Реклама

Дохерти запомнился тем, что вернул "МЮ" в элиту английского футбола после вылета во вторую лигу и дважды выводил команду финал Кубка страны… а затем был уволен за роман с женой клубного физиотерапевта. Томми шутил, что стал "первым тренером, уволенным за влюбленность", но отмечал, что "она стоила 20 "МЮ".

Напомним, что 14 декабря умер легендарный тренер "Ливерпуля", который едва не возглавил "Динамо". Жерару Улье было 73 года.

Смотрите, как в Аргентине прощались с Диего Марадоной:

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умер тренер футбол

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять