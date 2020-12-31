"Первый тренер, уволенный за любовь": ушел из жизни экс-наставник "МЮ" и "Челси"

Ушел из жизни бывший тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и сборной Шотландии Томми Дохерти. Шотландец скончался в 92-летнем возрасте после продолжительной болезни. За свою карьеру он успел поиграть за "Арсенал", "Челси" и "Селтик", но большую часть карьеры провел в "Престон Норт Энд".

"Томми скончался мирно в окружении своей семьи дома. Он был очень любимым мужем, отцом и папой, и его будет очень не хватать. Мы просим уважать нашу конфиденциальность в это время. Дальнейших комментариев не будет", – отметил представитель в комментарии Daily Mail.

Реклама

Дохерти запомнился тем, что вернул "МЮ" в элиту английского футбола после вылета во вторую лигу и дважды выводил команду финал Кубка страны… а затем был уволен за роман с женой клубного физиотерапевта. Томми шутил, что стал "первым тренером, уволенным за влюбленность", но отмечал, что "она стоила 20 "МЮ".

Напомним, что 14 декабря умер легендарный тренер "Ливерпуля", который едва не возглавил "Динамо". Жерару Улье было 73 года.

Смотрите, как в Аргентине прощались с Диего Марадоной:

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама