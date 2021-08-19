Первый матч сборной Украины с Петраковым оказался на грани переноса

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины, который 1 сентября должен бы бы пройти в Нур-Султане, может быть сыгран в другой стране.
Об этом у себя в Twitter сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
Причина – вспышка коронавируса в Казахстане.
На данный момент существует два варианта. Первый – матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей. Второй – игру перенесут в другую страну.
Решение будет принято в начале следующей недели.
Расписание сборной Украины в отборе ЧМ-2022
- 1 сентября. Казахстан – Украина
- 4 сентября. Украина – Франция
- 9 октября. Финляндия – Украина
- 12 октября. Украина – Босния и Герцеговина
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина
Напомним, в финальную часть ЧМ-2022 напрямую попадают победители групп. Обладатели вторых мест поспорят за путевки на мировое первенство в плей-офф, где нужно будет поочередно одолеть двух соперников.
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