Первый матч сборной Украины с Петраковым оказался на грани переноса

Дебютный поединок Александра Петракова на посту главного тренера украинской сборной 1 сентября должен был бы состояться в Нур-Султане. Но в дело вмешался коронавирус

Казахстан - первый соперник Петракова / Фото: Getty Images, Reuters

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины, который 1 сентября должен бы бы пройти в Нур-Султане, может быть сыгран в другой стране.

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Об этом у себя в Twitter сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Причина – вспышка коронавируса в Казахстане.

Украина vs Казахстан / Фото: Reuters

Александр Петраков поведет сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

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На данный момент существует два варианта. Первый – матч все-таки состоится в Казахстане, но без зрителей. Второй – игру перенесут в другую страну.

Решение будет принято в начале следующей недели.

Расписание сборной Украины в отборе ЧМ-2022

1 сентября. Казахстан – Украина

Казахстан – Украина 4 сентября. Украина – Франция

Украина – Франция 9 октября. Финляндия – Украина

Финляндия – Украина 12 октября. Украина – Босния и Герцеговина

Украина – Босния и Герцеговина 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина

Напомним, в финальную часть ЧМ-2022 напрямую попадают победители групп. Обладатели вторых мест поспорят за путевки на мировое первенство в плей-офф, где нужно будет поочередно одолеть двух соперников.

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