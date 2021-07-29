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Переживший клиническую смерть на Евро-2020 Эриксен может продолжить карьеру в Италии

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 15:18
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Чудом выживший на чемпионате Европы-2020 футболист сборной Дании Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение миланского Интера
Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор
Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор / Фото: Reuters

Полузащитник Эриксен, который чуть не умер на футбольном поле в матче с Финляндией (0:1) во время группового этапа Евро-2020, еще надеется поиграть за итальянский клуб.

Читайте также: Вот дерьмо, мне только 29: врач скорой – о первых словах Эриксена после остановки сердца

На следующей неделе в расположении Интера датчанин пройдет тесты, которые позволят установить, сможет ли 29-летний Кристиан продолжить выступления за клуб. Даже если все пройдет хорошо, то Эриксен пропустит минимум 6 месяцев – сообщает Sky Sports.

Датский футболист Кристиан Эриксен
Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон в конце первого тайма и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, которые реанимировали его более 10 минут. Оказалось, что у 29-летнего футболиста остановилось сердце.

В тренде

Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Во время операции в больнице Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Ранее мы писали, что чудом выживший Эриксен с партнерами покупал вино бутылками и сидел с игроком России.

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