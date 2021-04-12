Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

Одно из самых трагических событий в мировой космонавтике стало началом драматической истории путешествия футбольного мяча к звездам. В Международный день космонавтики вспоминаем судьбу спортивного снаряда, уцелевшего в жуткой катастрофе космического шаттла "Челленджер".

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39-летний научный специалист Эллисон Онидзука готовился к своему второму в карьере полету в космос. До этого он уже провел три дня на борту шаттла "Дискавери" и с нетерпением ждал своего возвращения к звездам.



Эллисон Онидзука (крайний слева в верхнем ряду). Фото: Wikipedia

Эллисон с супругой Лорной были поклонниками местной детской футбольной команды Леди Ястреб из средней школы Клир-Лейк, расположенной недалеко от Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона. В составе команды выступала их дочь Джаннель, а астронавт помогал тренеру в свободное время, поэтому ему пришла идея взять с собой в космос футбольный мяч с автографами всей команды.

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На протяжении недели девочки передавали этот непримечательный потертый мяч друг другу и с радостью оставляли свои подписи – не каждый день появляется шанс стать частью великого достижения человечества. Рядом с автографами юных спортсменок красовалось командное обращение к астронавтам: "Удачи, экипаж шаттла!"



Фото: Wikipedia

Перед полетом астронавтов закрывают на карантин, чтобы они не подхватили какую-нибудь заразу. Но Эллисон пытался не пропускать ни одного матча любимой команды, поэтому даже сбежал из изоляции, чтобы хоть одним глазком из-за забора посмотреть, как играют его "ястребы". После игры Онидзука забрал мяч и попрощался с командой. Это был последний раз, когда дети видели астронавта…

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28 января 1986 года космический шаттл "Челленджер" развалился на 73-й секунде полета, все семеро членов экипажа погибли. Это была первая национальная трагедия в США, транслировавшаяся в прямом эфире по телевидению, и первая потеря астронавтов в полете в истории НАСА. Жена и дочь Онидзуки вместе с другими семьями членов экипажа наблюдали за катастрофой вживую с вышки управления.

Поиск обломков и тел начался спустя неделю после крушения. В новостях были показаны кадры, на которых Береговая охрана США вытаскивает из Атлантического океана обломки – большие куски металла, в которых было трудно узнать остатки космического корабля. В общей сложности извлекли 14 тонн обломков, это была крупнейшая спасательная операция в истории Береговой охраны. Что не попало в новости, так это небольшая спортивная сумка, одна из немногих вещей, найденных в целости и сохранности.



Фото: Wikipedia

Спустя месяцы, когда расследование аварии было завершено НАСА начало уведомлять семьи обо всех обнаруженных личных вещах, Лорне рассказали о мяче и спросили, хочет ли она его вернуть. "Я бы не хотела, чтобы мяч превратился в предмет, хранящийся где-то в запертом хранилище, – посчитала Лорна. – Ему еще есть что сказать, Эллисон хотел бы этого".

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Мяч был торжественно передан в школу, как об этом и мечтал Онидзука, но сделал это не он, а его дочь, едва сдерживая слезы. Для него выделили место на стенде с трофеями в фойе возле кабинета директора. И забыли…

К 2016 году, спустя 30 лет после трагедии, сменилось несколько поколений учеников, памятный мяч уступал место новым трофеям, а подписи, когда-то такие четкие и яркие, выцвели так сильно, что их было почти невозможно прочитать.

Так продолжалось до тех пор, пока к директору школы Карен Энгл не обратился один из родителей. Он проходил мимо стенда и остановился, узнав реликвию. Он решил, что такой памятный предмет должен иметь особое место, и предложил устроить его.

Карен сначала ему не поверила. Она видела, как взорвался "Челленджер", но не могла предположить, что футбольный мяч уцелел в катастрофе, и уж точно, как она думала, не хранился в витрине рядом с ее кабинетом. Она присмотрелась, возле потертого мяча не было ни мемориальной таблички, ни какого-то упоминания о его прошлом. Возможно, родитель ошибся, подумала Карен. Может, это был просто старый чемпионский мяч.

Но когда она внимательнее вгляделась, то увидела выцветшую надпись а ведь она проходила мимо мяча с первого дня в качестве директора школы и не замечала: "Удачи, экипаж шаттла!"

Через несколько дней в школе прошел баскетбольный матч, который посетил астронавт Международной космической станции полковник Шейн Кимбро – он пришел посмотреть на своих дочерей-близняшек, танцевавших в группе поддержки.

Муж Карен был знаком с астронавтом, и Шейн незадолго до второй миссии на МКС спросил у женщины, есть ли в школе предмет, достойный полета в космос? Карен не долго думала и сразу вспомнила о мяче. Она передала его Шейну 28 января 2016 года – ровно через 30 лет после катастрофы "Челленджера".

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19 ноября 2016 года экспедиция "Союз МС-02" успешно стартовала с космодрома Байконур, доставив двух российских астронавтов, Шейна и футбольный мяч на низкую околоземную орбиту, и в итоге стыковалась с Международной космической станцией. Футбольный мяч Эллисона Онидзуки наконец завершил свое путешествие к звездам, длившееся более 30 лет, сообщалось на сайте НАСА.



Фото: Twitter

"Было волнительно просто думать о том, откуда взялся этот мяч и что произошло за эти годы, пока он не добрался сюда, – рассказывал ESPN Шейн Кимбро. – Я начал думать об их семье и о том, что это значит для них, я сделал несколько снимков и отправил им несколько фотографий".

Мяч провел в космосе на борту МКС 173 дня. Он облетел вокруг Земли почти 3000 раз. 10 апреля 2017 года футбольный снаряд вернулся на Землю. Астронавт вернул мяч семье Онидзуки, но Лорна решила передать его в школу, откуда и началось его путешествие.

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