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Перепутал Рождество с Пасхой: самый дорогой футболист мира рассмешил новой прической

16 декабря, 17:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Французский футболист удивил новым образом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе предстал перед фанатами в новом образе. Футболист перекрасил волосы на голове в голубой цвет. Вероятно, он перепутал праздники, решив, что скоро будет Пасха, а не Рождество, и превратил свою голову в крашенку.

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Впрочем, фанаты нападающего сравнили новый имидж Килиана с другими предметами. Лучшие варианты приводим ниже:

Ранее была опубликована сборная-космос самых дорогих футболистов мира. Наибольшее представительство в команде стоимостью 1,2 миллиарда евро получили игроки "Ливерпуля", однако Мбаппе имеет самый большой ценник.

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Смотрите, как Мбаппе забивал Украине:

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футбол ПСЖ Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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