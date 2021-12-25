Переносит траур на игроков: экс-капитан Динамо раскритиковал тренера УПЛ

Бывший динамовец Николай Морозюк рассказал, чем ему не нравится наставник Ворсклы Юрий Максимов

Максимов и Морозюк / Фото: FootBoom

Бывший капитан киевского Динамо Николай Морозюк поделился воспоминаниями о выступлениях в Кривбассе и донецком Металлурге под руководством Юрия Максимова, который сейчас является главным тренером Ворсклы.

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"У Максимова есть очень много плюсов, но есть пару минусов, которые делают его обычным тренером, хотя он мог бы стать топом, как для Украины".

"Он дает игрокам свободу в плане тренировок, в быту".

"А минус – его паника после проигранных матчей, как он это переносит на игроков. Я никогда не понимал его траура".

"Люди могут переживать поражения по-разному, но у него это слишком. Выходит бледный, такое ощущение, что после Хэллоуина вернулся", – сказал Морозюк Sport.ua.

Николай Морозюк / Фото: Twitter

В нынешнем сезоне Ворскла Юрия Максимова занимает пятое место в Премьер-лиге. В финале Кубка Украины-2020 руководимые им полтавчане лишь по пенальти проиграли Динамо.

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