Перелом черепа: защитник сборной Украины получил ужасную травму в еврокубковом матче

Украинский защитник чешской Славии Тарас Качараба получил тяжелейшую травму в матче Лиги конференций с немецким Унионом.

Футболист не смог доиграть поединок до конца и был заменен на 53-й минуте встречи. По сообщению Twitter чешского клуба, у Тараса перелом костей лицевой части черепа.

"У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит, по крайней мере, 4–6 недель", – пишется в официальном Twitter Славии.

