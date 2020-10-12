Перед вылетом Ротань довызвал в молодежку вратаря "Шахтера" и форварда "Динамо"

Молодежная сборная Украины по футболу отправилась чартерным рейсом в Белфаст на матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против Северной Ирландии. Поединок состоится 13 октября в городке Баллимен – в 45 км от столицы. Перед вылетом главный тренер Руслан Ротань довызвал в сборную Анатолия Трубина, Богдана Леднева и Назария Русина.

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Также сразу после победы над Румынией (1:0) расположение сборной Украины покинул Дмитрий Резник, который отправился в главную команду страны. А перед вылетом в Северную Ирландию стало известно, что молодежке в ближайшем поединке не помогут Роман Вантух, Орест Лебеденко, Богдан Билошевський и Максим Лунев.

Таким образом, в предстоящем матче главный тренер Руслан Ротань может рассчитывать на 18-х футболистов.

Вратари: Анатолий Трубин ("Шахтер", Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев).

Анатолий Трубин ("Шахтер", Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев). Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все – "Динамо", Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1").

Денис Попов, Александр Сирота, Даниил Скорко (все – "Динамо", Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1"). Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все – "Динамо", Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – "Днепр-1"), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все – "Мариуполь").

Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко, Богдан Леднев (все – "Динамо", Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – "Днепр-1"), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все – "Мариуполь"). Нападающие: Даниил Сикан ("Мариуполь"), Илья Шевцов ("Десна", Чернигов), Назарий Русин ("Динамо", Киев).

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Напомним, что в финальную часть напрямую выйдут победители групп, а также лучшая вторая команда, оставшиеся 8 вторых команд сыграют стыковые матчи между собой. На данный момент украинцы имеют в своем активе 10 баллов и отстают от Румынии на шесть баллов. Впереди у команды Руслана Ротаня два матча с Северной Ирландией и поединок с Мальтой. У Румынии впереди поединок с Мальтой и лидером группы Данией.

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