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Перед встречей с "Динамо" в Лиге Европы "Брюгге" не дали сыграть в Бельгии

15 февраля, 12:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Матч чемпионов страны с середняком отменили из-за плохого состояния газона

Уже на этой неделе на футбольные арены возвращаются еврокубки. Две украинские команды, "Шахтер" и "Динамо", сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне будут принимать в морозную погоду бельгийский "Брюгге". И если "Динамо" победило "Олимпик" в большинстве, то соперник "бело-голубых" остался без практики.

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Вчера матч чемпионата Бельгии в Шарлеруа между местной командой и "Брюгге" отменили. Футбольные функционеры посчитали, что поле не готово к проведению игры. При этом температура воздуха составляла +3°С, однако даже в таких условиях газон не сумели привести в надлежащее состояние.

Тем временем, президент "Динамо" предложил играть чемпионат Украины в Турции.

Интересно, что гости из Бельгии заявят в Киеве, когда узнают, что им придется играть в довольно сильный мороз. В четверг вечером в нашей столице ожидают около -15°С. Правда, приводить поля в приличный вид в Украине умеют, что показал прошедший в минувшие выходные тур УПЛ. Начало встречи на "Олимпийском" запланировано на 19:55.

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В чемпионате Бельгии соперник "Динамо" уверенно лидирует с отрывом от "Антверпена" в 13 очков. Смотрите, как "Брюгге" сражался с "Лацио" в Лиге чемпионов:

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футбол газон Динамо Киев чемпионат Бельгии поле Брюгге Шарлеруа
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