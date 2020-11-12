Перед Украиной Германия обыграла чехов: видео гола и обзор матча

Победу в товарищеской встрече с чехами немцам принес форвард "Бенфики" Вальдшмидт - смотрите, как это было

Перед матчем Лиги наций с Украиной сборная Германии в товарищеской встрече в Лейпциге обыграла Чехию 1:0. Единственный в поединке мяч еще на 13-й минуте забил нападающий "Бенфики" Лука Вальдшмидт, после разрезного паса партнера поразивший пустые ворота чехов.

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Обзор матча Германия – Чехия (1:0)

Германия – Чехия – 1:0

Гол: Вальдшмидт, 13

Германия: Трапп – Та, Кох, Рюдигер, Баку, Макс (Шульц, 68) – Нойхаус, Гюндоган (Дауд, 46), Брандт, Хофманн (Амири, 20) – Вальдшмидт

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Сборная Германии / Фото: Reuters

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Напомним, что сборная Украины накануне проиграла Польше 0:2, при этом еще при счете 0:0 Ярмоленко не реализовал пенальти, пробив в штангу, а затем Лунин подарил гол полякам, допустив ошибку на выходе из штрафной.

Матч Лиги наций Германия – Украина состоится 14 ноября в Лейпциге. Сейчас команды делят второе-третье места в своей группе, уступая одним очком Испании.

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Отметим, что против Украины 14 ноября не сыграет звезда сборной Германии. У полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса перебор желтых карточек.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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