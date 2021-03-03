Пеле сделали прививку от коронавируса (фото)

Легендарный бразильский футболист Пеле сделал прививку от коронавируса. 80-летний Король футбола сообщил об этом у себя в Instagram, опубликовав фото, как ему вводят вакцину посредством укола под кожу.

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3-кратный чемпион мира Пеле, будучи в маске, во время вакцинирования показал миру большой палец.

"Это незабываемый день – мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока многие люди не вакцинируются. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Когда выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте надевать маску и сохранять социальную дистанцию. Все пройдет, если мы будем думать о других и помогать друг другу", – написал Пеле в Instagram

Отметим, что Бразилия – вторая страна мира по количеству смертей от коронавируса (257 562) после США (529 214)

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С момента объявления пандемии Пеле остается в своем доме в Гуаруже, штат Сан-Пауло.

Напомним, в 2019 году Пеле был экстренно госпитализирован во время своего пребывания в Париже по подозрению в приступе лихорадки и столбняка. После недельного пребывания в парижской больнице он отправился в Бразилию.

Пеле / Фото: AFP

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"Он довольно слаб, – рассказывал год назад сын Пеле. – Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он – король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведет затворнический образ жизни"

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