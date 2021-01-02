Партнер Ярмоленко "забил" на закон с Санта-Клаусом: против них восстала вся Англия

Футболисты "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" нарушили антикоронавирусные правила, устроив вечеринку на 20 человек

В Премьер-лиге Англии – крупный скандал. Три футболиста "Тоттенхэма" и один игрок другого лондонского клуба "Вест Хэма" нарушили антикороновирусные правила, проведя Рождество в одной компании.

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Об этом информирует Daily Mail.

Речь идет о Серхио Регилоне, Эрике Ламеле, Джовани Ло Чельсо, играющих в "Тоттенхэме", а также об одноклубнике Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" Мануэле Лансини.

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Дело в том, что в некоторых районах Великобритании, включая Лондон, установлены строгие правила по сдерживанию распространения коронавируса. В городе запрещено собираться на Рождество большими компаниями, за исключением членов семей. Футболисты со своими семьями нарушили это правило, проведя Рождество в доме Ло Чельсо. На вечеринке собралась компания под 20 человек, включая Санта-Клауса.

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По своей глупости, они выложили фото с вечеринки в соцсетях.

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" уже публично осудили поведение своих игроков, а также пообещали с ними разобраться во внутреннем порядке.

Однако болельщики требуют по отношению к нарушителям и их командам серьезных санкций.

"Эти привилегированные игроки думают, что они выше закона и коронавирус им нипочем. Они подвергают опасности свои и чужие жизни, а также ставят под угрозу продолжение чемпионата Англии по футболу. Их следует дисквалифицировать на десять матчей, а с их команд – снять по три очка. Штрафы в 10 тысяч бесполезны", – пишут пользователи соцсетей

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Высказался по поводу случившегося и депутат лейбористской партии от Тоттенхэма и теневой лорд-канцлер Дэвид Ламми, заявив TalkSport: "Действия игроков были чертовски глупыми и эгоистичными. В это просто не верится".

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