Папу футболиста устроили на фиктивную работу: "МанСити" вляпался в очередной скандал

Клуб Александра Зинченко обвиняют в новых махинациях, которые могут вылиться в запрет на трансферы

Клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити", не раз обжигавшийся на финансовых махинациях, угодил в новый скандал. Как стало известно сейчас, в 2011 году "горожане" устроили на фиктивную работу в клуб отца бразильского футболиста своей академии Габриэла Алмейды.

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Об этом сообщает The Athletic.

Мужчина был принят на должность скаута, однако профессиональных обязанностей ему выполнять не пришлось. На такую хитрость "Манчестер Сити" пошел для того, чтобы платить семье 14-летнего Алмейды, поскольку правила английской Премьер-лиги запрещают заключать профессиональные контракты с игроками до 16 лет.

Габриэл Алмейда / Фото: Twitter

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Алмейда-старший получал около 1000 фунтов в месяц в период с сентября 2011-го по июнь 2012-го годов.

"Клуб платил мне почти год, но я не работал. Если честно, то нас обманули, потому что я не говорю по-английски. Они даже отправили меня на курсы скаутов, которые я посетил дважды ради "галочки". Я вообще ничего не делал. Это был обман", – приводит слова отца Алмейды The Athletic

Карьера в "Манчестер Сити" у Габриэла Алмейды не заладилась, он едва не перешел в "МЮ", затем вернулся на родину, в Бразилию. А когда и там заиграть не получилось, он опять приехал в Англию – сейчас 24-летний полузащитник выступает за клуб 13-го дивизиона "Стретфорд Паддокк".

По словам отца игрока, сейчас о своей фиктивной работе в "МанСити" 9-летний давности он решил рассказать, чтобы разоблачить то, что считает риском для мирового футбола, а также с целью предупредить молодых южноамериканских футболистов о подводных камнях, которые их ждут в европейских академиях.

Впрочем, в "Манчестер Сити" эти обвинения отрицают, заявляя, что отец Габриэла Алмейды действительно работал у них скаутом.

Ожидается, что теперь этим делом займутся футбольные власти Англии. И если махинации "МанСити" будут доказаны, клубу может грозить трансферный бан.

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Напомним, в начале 2020-го УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Однако позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалификацию "Манчестер Сити" отменил, сократив штраф с 30 млн евро до 10 млн евро.

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