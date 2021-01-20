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Папа Римский увидел в игре "Специи" танго и пригласил к себе сенсацию Кубка Италии

20 января, 23:33

Елена Павлова Елена Павлова

Франциск получил в подарок именную футболку и отметил игру команды

Скромная "Специя" после сенсационной победы в Кубке Италии над "Ромой" (4:2) удостоилась аудиенции самого Папы Римского Франциска. Делегация клуба посетила резиденцию в Риме и подарила понтифику мяч с автографами и именную футболку клуба. Ранее мы отмечали, что тренер "Ромы" провел шесть замен в одном матче.

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Франциск, который является страстным любителем футбола, поздравил "Специю" с победой и выходом в четвертьфинал турнира. А на стадии 1/4-й уже 28 января "орлят" ждет действующий обладатель Кубка Италии "Наполи".

"Поздравляю, вы хорошо выступили. В Аргентине мы танцуем танго, а танго – это музыка в размере 2/4. Вы выиграли 4:2, это хорошо. Мои поздравления! Благодарю за визит. Спорт – это чудо, которое раскрывает все лучшее, что есть у нас внутри. Продолжайте в том же духе", – цитирует Франциска сайт "Специи".

Ранее фанат бокса Папа Римский признался Уайлдеру, что любит пиццу и назначил его послом мира.

Смотрите, как "Специя" играла в чемпионате Италии против "Торино"

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Папа Римский кубок Италии Рома Италия Специя Папа Римский Франциск
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