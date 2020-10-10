Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Озвучена "чистая" зарплата Малиновского в Италии

10 октября, 20:30

Олег Люлька Олег Люлька

До Ярмоленко украинскому полузащитнику "Аталанты" - далеко-далеко...

Ведущее футбольное издание Италии La Gazzetta dello Sport обнародовало зарплату чистыми украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который перешел в клуб из Бергамо летом прошлого года за 13,6 млн евро.

Реклама

По данным итальянских медиа, Малиновский получает на руки один миллион евро в год. По этому показателю Руслан делит шестое-десятое места в "Аталанте". Более весомые оклады, чем у украинца, имеют Алехандро Гомес (2 млн евро), Йосип Иличич, Луис Муриэль, Дуван Сапата (все – по 1,8 млн евро), а также российский новичок команды из Бергамо Алексей Миранчук (1,5 млн евро).

Читайте также: Новичок английской Премьер-лиги предложил за Малиновского огромную сумму

При этом суммарная зарплатная ведомость "Аталанты" составляет порядка 42 млн евро в год.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Реклама

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

В тренде
В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой

Читайте также: Только Месси и Роналду заработали больше 100 млн за год. Но аргентинец все равно круче

Отметим, что самая высокая зарплата среди украинских футболистов – у Андрея Ярмоленко. По данным британских СМИ, в "Вест Хэме" он получает порядка 7 млн евро "грязными".

Смотрите, как забивает Малиновский за "Аталанту"

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты футболист чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять