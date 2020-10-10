Озвучена "чистая" зарплата Малиновского в Италии

Ведущее футбольное издание Италии La Gazzetta dello Sport обнародовало зарплату чистыми украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который перешел в клуб из Бергамо летом прошлого года за 13,6 млн евро.

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По данным итальянских медиа, Малиновский получает на руки один миллион евро в год. По этому показателю Руслан делит шестое-десятое места в "Аталанте". Более весомые оклады, чем у украинца, имеют Алехандро Гомес (2 млн евро), Йосип Иличич, Луис Муриэль, Дуван Сапата (все – по 1,8 млн евро), а также российский новичок команды из Бергамо Алексей Миранчук (1,5 млн евро).

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При этом суммарная зарплатная ведомость "Аталанты" составляет порядка 42 млн евро в год.

Реклама Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Отметим, что самая высокая зарплата среди украинских футболистов – у Андрея Ярмоленко. По данным британских СМИ, в "Вест Хэме" он получает порядка 7 млн евро "грязными".

Смотрите, как забивает Малиновский за "Аталанту"

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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