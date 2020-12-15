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Озолотили! Холанд показал награду лучшего молодого футболиста Европы

15 декабря, 06:57

Олег Люлька Олег Люлька

Следующий приз Эрлинга – "Золотой мяч"?

20-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy, которую ему в конце ноября присудило издание Tuttosport.

"Горжусь", – подписал в Twitter свое фото с наградой Эрлинг Холанд, сменивший футбольную форму на костюм с галстуком

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Напомним, в борьбе за этот приз Холанд, ставший лучшим бомбардиром Лиги наций, опередил таких футболистов, как Камавинга ("Ренн"), Дэвис ("Бавария"), Дест ("Барселона"), Фати ("Барселона") и партнер Эрлинга по дортмундской "Боруссии" Санчо.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

При этом Холанд признается, что его кумирами в детстве были Роналду и Ибрагимович: "Два чемпиона, два феномена. Я был очарован ими, когда видел их по телевизору".

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Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского "Зальцбурга" за 20 млн. Сейчас на него охотится "Реал". С учетом того, что карьеры Роналду и Месси на закате, в скором времени норвежец вполне может замахнуться и на "Золотой мяч".

Смотрите, как забивает лучший молодой футболист Европы

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футболист лучший Боруссия Дортмунд Golden Boy Эрлинг Холанд
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