"Относились как к прокаженным": в сборной Украины рассказали, что происходило в Швейцарии

Врач кантона Люцерн сразу был настроен на отмену матча и даже не принимал во внимание регламент УЕФА

Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский в интервью УАФ рассказал подробности скандала с переносом матча национальной команды против Швейцарии в Лиге наций. По его словам, украинская делегация без проблем добралась до Швейцарии и разместилась в отеле, а проблемы начались после получения результатов теста.

Реклама

Судьбу матча Украины со Швейцарией могут решить уже завтра

Во-первых, как мы писали ранее, команду не хотели пускать в раздевалку, да еще и тесты нужно было сдать перед началом занятий. Украинцам удалось договориться, что тесты они сдадут в отеле, затем отправятся на тренировку и смогут воспользоваться раздевалками, однако на стадионе их ждал неприятный сюрприз.

"Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения. В какой-то мере тренировки были сорваны", – описывает ситуацию Таргонский.

Во-вторых, об отмене игры по непонятным причинам украинцы узнали из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерн, который руководствовался швейцарскими законами, не обращая внимания на регламент УЕФА. Команду хотели оставить на 10-дневный карантин, а затем разрешили покинуть страну чартерным рейсом на следующий день.

Реклама

"И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты. То, что мы были правы, подтвердил и то, что в Борисполе по возвращении из Швейцарии мы сдали тесты в лаборатории, аккредитованной УЕФА, и все они были отрицательными", – продолжил менеджер.

Учитывая, что положительные тесты получили даже два игрока, недавно перенесших COVID-19, украинская сторона предложила врачу Люцерна еще раз протестировать команду 17 ноября, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины.

Читайте также: Андрей Шевченко рассказал все, что думает об отмене матча Швейцария – Украина

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама