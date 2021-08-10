Отказался от украинского паспорта и позирует с Бастой: еще один футболист попал в скандал

Чемпион мира U-19 в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили попал в скандал после публикации фото в соцсетях. Футболист позировал вместе со скандальным российским рэпером

Георгий Цитаишвили вместе с Бастой / Фото: Reuters, Instagram

Скандальный российский рэпер Баста, который ранее незаконно посещал аннексированный Крым и поддерживает политику Кремля, накануне выступал с концертом в Одессе.

Реклама

Динамовец сейчас выступает в аренде за Черноморец, поэтому не смог упустить возможность оторваться на концерте "звезды", а после этого сделал совместное фото с кумиром.

Цитаишвили повторил фейл своих более взрослых партнеров Виталия Миколенко и Романа Яремчука, которые позировали вместе с Бастой сразу после Евро-2020.

Отметим, что Цитаишвили уже не является украинцем. Георгий принял решение выступать за сборную Грузии и в конце мая принял грузинское гражданство.

Почему Баста может приезжать в Украину?

Реклама

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезжать на территорию Украины. Причина: неоднократное посещение оккупированного Крыма. Баста давал там концерты. Также рэпер написал песню о крымском мосте, в которой четко высказал свою позицию о том, "чей Крым". "Крымский мост соединил два берега России", – поется в треке.

Однако 16 сентября 2020 года запрет был аннулирован по истечении срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Смотрите видео о том, как активисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве: