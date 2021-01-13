Отказался от Роналду! Президент "Барселоны" рассказал о судьбоносном решении

Жоан Лапорта не жалеет, что в 2003 году не приобрел португальского форварда

Интересная история всплыла на свет о двух главных звездах современного футбола. Оказывается, в 2003 году Криштиану Роналду и Лионель Месси могли стать одноклубниками в "Барселоне". Однако тогдашний президент каталонского клуба Жоан Лапорта отказался от покупки 18-летнего парня у португальского "Спортинга". А на днях Роналду повторил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

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Воспоминания Лапорты цитирует испанское издание Marca:

"Мы были близки к подписанию Роналдиньо и Рафы Маркеса. Тогда же агенты Маркеса предложили нам и Криштиану Роналду, который выступал за "Спортинг". Они собирались продать Роналду в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов евро, но "Барселоне" были готовы отдать за 17 миллионов. Однако к тому моменту мы уже инвестировали в Роналдиньо. К тому же Криштиану играл больше на флангах, чем в центре. Мы считали, что позиции на флангах у нас закрыты, так что мы отказались от трансфера Роналду. И я не жалею об этом".

/ Фото: Twitter

Напомним, звездный португалец выступал за "МЮ" в 2003-2009 годах, после чего до лета 2018 года защищал цвета "Реала". С тех пор он играет за туринский "Ювентус". Месси появился в юношеской команде "Барсы" в 2000-м.

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Тем временем, подсчитали стоимость украшений Криштиану Роналду и его невесты.

Смотрите, как недавно Криштиану забил за "Ювентус" в чемпионате Италии:

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