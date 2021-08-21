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Отец плохого не посоветует: бразильский защитник Динамо может продолжить карьеру в Греции

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 августа, 18:29
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Сразу два европейских клуба заинтересовались левым защитником Динамо Сидклеем. Приоритетным выглядит греческий вариант продолжения карьеры
Бразилец Сидклей может сменить клуб до конца лета
Бразилец Сидклей может сменить клуб до конца лета / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бразильский защитник киевского Динамо Сидклей может продолжить карьеру в европейских чемпионатах. В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы два претендента: бременский Вердер и грецкий ПАОК.

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Бразилец никак не может отвоевать себе место в составе команды Мирчи Луческу, проигрывая конкуренцию Виталию Миколенко. В прошедшем сезоне футболист сыграл только в 8 матчах, при этом он сумел забить два гола и сделать результативный ассист.

Сидклей тренируется с "Коринтиансом"
Сидклей тренируется с "Коринтиансом" / Фото: Twitter

В текущем чемпионате левый защитник "бело-синих" дважды появлялся на поле в составе основной команды, суммарно отыграв 28 минут. Удерживать такого опытного футболиста на скамейке запасных не имеет смысла.

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Интересно, что греческую команду тренирует сын главного тренера киевлян – Разван Луческу, который возглавил ПАОК в июле этого года. Поэтому отец может предоставить полную информацию на своего подопечного наставнику греческого клуба.

Сидклей в Киеве так и не заиграл
Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из Атлетико Паранаэнсе за 5 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.

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