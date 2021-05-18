Отец футболиста прорвался на базу клуба и арматурой разбил пять машин

Небывалое буйство произошло на базе футбольного клуба Рома, главный тренер которой Паулу Фонсека готовится передать бразды правления Жозе Моуринью.
На базу Ромы явился отец 22-летнего форварда Дженоа Джанлуки Скамакки, принадлежащего Сассуоло, и устроил там погром.
Как сообщает Football Italia, мужчина в футболке Сассуоло с арматурой ворвался на парковку у базы римских "волков" и разбил не то четыре, не то пять автомобилей, один из которых принадлежит спортивному директору Ромы Тиагу Пинту.
Затем мужчина направился к полям, где тренировалась юношеская команда Ромы, повергнув ребят и их тренеров в шок. Полиция прибыла через несколько минут и арестовала мужчину, у которого не было с собой никаких документов.
Уже в участке выяснилось, что он – отец экс-игрока Ромы Джанлуки Скамакки, выступавшего за молодежный состав римлян в 2012-2015 годах.
Остается неясным, почему мужчина решил напасть на базу. Сотрудники полиции ведут расследование.
Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают гренадера Скамакку-младшего (рост 195 см) в 8 млн евро.
Ранее мы писали, что во время тренировки Ромы наткнулись на 20 бомб Второй мировой войны. Команда Паулу Фонсеки продолжала занятие, пока взрывотехники убирали с базы опасную находку.
Смотрите, как забивает Джанлука Скамакка