Страсти по-итальянски! Папа нападающего Дженоа Джанлуки Скамакки прорвался на базу Ромы и начал крушить все на своем пути – пока остается загадкой зачем

Джанлука Скамакка и его отец / Фото: telenord.it

Небывалое буйство произошло на базе футбольного клуба Рома, главный тренер которой Паулу Фонсека готовится передать бразды правления Жозе Моуринью.

На базу Ромы явился отец 22-летнего форварда Дженоа Джанлуки Скамакки, принадлежащего Сассуоло, и устроил там погром.

Как сообщает Football Italia, мужчина в футболке Сассуоло с арматурой ворвался на парковку у базы римских "волков" и разбил не то четыре, не то пять автомобилей, один из которых принадлежит спортивному директору Ромы Тиагу Пинту.

Затем мужчина направился к полям, где тренировалась юношеская команда Ромы, повергнув ребят и их тренеров в шок. Полиция прибыла через несколько минут и арестовала мужчину, у которого не было с собой никаких документов.

Уже в участке выяснилось, что он – отец экс-игрока Ромы Джанлуки Скамакки, выступавшего за молодежный состав римлян в 2012-2015 годах.

Остается неясным, почему мужчина решил напасть на базу. Сотрудники полиции ведут расследование.

Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают гренадера Скамакку-младшего (рост 195 см) в 8 млн евро.

Ранее мы писали, что во время тренировки Ромы наткнулись на 20 бомб Второй мировой войны. Команда Паулу Фонсеки продолжала занятие, пока взрывотехники убирали с базы опасную находку.

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