Мы нашли пять сборных в Европе, которые могли бы участвовать в отборе на ЧМ

Вчера состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. 55 команд уже весной начнут путь в Катар. Их разбили на 10 групп (5 по 5 команд и 5 по 6 команд). Как видим, для полной комплектации групп и чтобы никому не было обидно, УЕФА не хватает еще пять сборных. Попробуем заполнить эти вакансии.

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Сразу скажем, что мы не смотрим в сторону сепаратистских образований, а возьмем только те сборные, которые имеют шанс стать членами европейской футбольной семьи.

Регламент ФИФА

Международная федерация футбола разрешает ассоциациям автономных регионов входить в свой состав при разрешении со стороны метрополии.

ГРЕНЛАНДИЯ

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Крупнейший на земле остров уже давно стучиться в дверь ФИФА. Здесь 55 тысяч населения и около 5 тысяч футболистов. По факту – это автономия Дании. Но есть прецедент – автономные Фареры давно уже получили футбольную независимость. И Гренландию отпустить готова Дания. Но есть нюансы. ФИФА требует качественные поля, что в условиях холодного климата, не реально. А в УЕФА хотят видеть в своем составе только независимые государства, признанные ООН. Хотя пример Гибралтара, который в Спортивном арбитражном суде добился своего, показывает, что все реально. Тут скорее УЕФА пугают вопросы логистики. Лишь представьте себе перелет Нуук – Нур-Султан, более 6 тысяч километров. Поэтому может стоит гренландцам проситься в зону КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки). Туда гораздо ближе, чем в Европу.

Кстати, сборная Гренландии играет с 1980 года и дважды была серебряным призером Островных игр. Работал со сборной легендарный Зепп Пионтек, тренер года по версии World Soccer (1983), создатель "Датского динамита" – так называли его сборную Дании, которая впервые пробилась на чемпионат мира в 1986 году.

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ДЖЕРСИ

Остров Джерси – Коронное владение Британской короны с населением 100 тысяч человек, однако не является частью Великобритании. В феврале 2018-го года 49 членов УЕФА проголосовали против заявки Джерси. И после этого на острове наступил футбольный раскол.

Футбольная ассоциация Джерси осталась членом Футбольной ассоциации Англии на правах региональной ассоциации. А сборная Джерси продолжила играть в Островных играх, где она является трехкратным чемпионом.

Параллельно была создана сборная "Округа Джерси", которая не признает английскую федерацию. Она заявилась на ConIFA World Football Cup – международный футбольный турнир, проводимый для непризнанных государств и народов, меньшинств и регионов. Интересно, что действующим чемпионом является сборная Закарпатья – представляющая венгерское население Закарпатской области Украины.

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ГОЦО

Остров площадью 67 кв. км и населением 32 тысячи человек в Средиземном море, входящий в Мальтийский архипелаг. Второй по величине в составе государства Мальта.

Национальный чемпионат здесь проводится с 1937 года! Сейчас две лиги – 14 команд.

Сборная Гоцо с 1999 года выступает в Кубке регионов УЕФА – это любительский турнир, проводимый под эгидой УЕФА. Интересно, что в розыгрыше 2017 года команда Гоцо уступила на групповом этапе фарм-клубу Ингульца – 1:3.

АЛАНДЫ

Аландские острова – архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

Аландская сборная свой первый матч провела в 1985 году. Лучшее ее достижение – "бронза" (1989 и 1993) и "серебро" (2009) на Островных играх.

Главным клубом Аландских островов является "Мариехамн". В 2016 году он впервые в истории стал чемпионом Финляндии. Годом ранее команда взяла Кубок Финляндии. Интересно, что за "Мариехамн" выступает воспитанник донецкого "Шахтера" Дмитрий Билоног. Полузащитник выступал в Украине за третью команду "Шахтера", "Зирку" (Кропивницкий) и "Олимпик" (Донецк).

МОНАКО

Единственное в Европе государство, которое входит в ООН, но не является членом УЕФА. Главная команда княжества – "Монако" – выступает в чемпионате Франции. А за национальную сборную играют, в основном, любители. Тут хвастаться не чем. 1:7 – от Косово, 0:4 – от Гибралтара, 1:21 – от Лапландии. Футбольная федерация декларирует желание попасть в УЕФА, но пока шагов в этом направлении не делает.

Кстати, долгое время в Монако проводился матч за Суперкубок УЕФА. В частности, в 2009 году там донецкий "Шахтер" встречался с "Барселоной".

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