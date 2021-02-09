Остановите его! Футболист перешел в 30-й клуб в карьере

Сумасшедший – такое прозвище у уругвайского форварда Себастьяна Абреу. Хотя ему бы больше подошло Перекотиполе. Сегодня футболист подписал контракт с "Атлетиком" (Минас-Жерайс). Это 30-й клуб в карьере Абреу. Мировой рекорд!
Читайте также: 14 идей – как провести День святого Валентина
Себастьяну Абреу – 44 года. Начинал он свою карьеру в 1996 году. И ради интереса назовем все клубы, в которых выступал футболист.
- "Дефенсор Спортинг" (Уругвай)
- "Сан-Лоренсо" (Аргентина)
- "Депортиво" (Испания)
- "Гремио" (Бразилия)
- "Текос УАГ" (Мексика)
- "Насьональ" (Уругвай)
- "Крус Асуль" (Мексика)
- "Америка Мехико" (Мексика)
- "Дорадос де Синалоа" (Мексика)
- "Монтеррей" (Мексика)
- "Сан-Луис" (Мексика)
- "УАНЛ Тигрес" (Мексика)
- "Ривер Плейт" (Аргентина)
- "Бейтар" (Израиль)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Арис" (Греция)
- "Ботафого" (Бразилия)
- "Фигейренсе" (Бразилия)
- "Росарио Сентраль" (Аргентина)
- "Аукас" (Эквадор)
- "Соль де Америка" (Парагвай)
- "Санта-Текла" (Сальвадор)
- "Бангу" (Бразилия)
- "Сентраль Эспаньол" (Уругвай)
- "Депортес" (Чили)
- "Аудакс Итальяно" (Чили)
- "Магальянес" (Чили)
- "Риу-Бранку" (Бразилия)
- "Бостон Ривер" (Уругвай)
- "Атлетик" (Бразилия)
Читайте также: Есть ли жизнь после ада: как сложилась судьба игроков "МЮ" после авиакатастрофы
Надо сказать, что в некоторые клубы Абреу возвращался по несколько раз. К примеру, в "Насьональ" – четыре раза.
Себастьян становился чемпионом Уругвая, Аргентины, штата Рио-де-Жанейро, четыре сезона был лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.
В национальной сборной Уругвая Себастьян Абреу провел 70 матчей и забил 36 голов. В 2011 году – стал победителем Кубка Америки. Тогда в четвертьфинале Уругвай победил Аргентину с Месси, а в финале была победа над Парагваем – 3:0. Голы забили Суарес и Форлан (дубль).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк