Остановите его! Футболист перешел в 30-й клуб в карьере

Сумасшедший – такое прозвище у уругвайского форварда Себастьяна Абреу. Хотя ему бы больше подошло Перекотиполе. Сегодня футболист подписал контракт с "Атлетиком" (Минас-Жерайс). Это 30-й клуб в карьере Абреу. Мировой рекорд!

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Себастьяну Абреу – 44 года. Начинал он свою карьеру в 1996 году. И ради интереса назовем все клубы, в которых выступал футболист.

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) "Сан-Лоренсо" (Аргентина) "Депортиво" (Испания) "Гремио" (Бразилия) "Текос УАГ" (Мексика) "Насьональ" (Уругвай) "Крус Асуль" (Мексика) "Америка Мехико" (Мексика) "Дорадос де Синалоа" (Мексика) "Монтеррей" (Мексика) "Сан-Луис" (Мексика) "УАНЛ Тигрес" (Мексика) "Ривер Плейт" (Аргентина) "Бейтар" (Израиль) "Реал Сосьедад" (Испания) "Арис" (Греция) "Ботафого" (Бразилия) "Фигейренсе" (Бразилия) "Росарио Сентраль" (Аргентина) "Аукас" (Эквадор) "Соль де Америка" (Парагвай) "Санта-Текла" (Сальвадор) "Бангу" (Бразилия) "Сентраль Эспаньол" (Уругвай) "Депортес" (Чили) "Аудакс Итальяно" (Чили) "Магальянес" (Чили) "Риу-Бранку" (Бразилия) "Бостон Ривер" (Уругвай) "Атлетик" (Бразилия)

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Надо сказать, что в некоторые клубы Абреу возвращался по несколько раз. К примеру, в "Насьональ" – четыре раза.

Себастьян становился чемпионом Уругвая, Аргентины, штата Рио-де-Жанейро, четыре сезона был лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.

В национальной сборной Уругвая Себастьян Абреу провел 70 матчей и забил 36 голов. В 2011 году – стал победителем Кубка Америки. Тогда в четвертьфинале Уругвай победил Аргентину с Месси, а в финале была победа над Парагваем – 3:0. Голы забили Суарес и Форлан (дубль).

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