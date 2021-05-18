Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Осквернил храм футбола: из-за чего одноклубники по Милану подшучивали над Шевченко

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 18:50
Копировать ссылку
Футболисты Милана знакомились с игрой Андрея Шевченко по легендарному матчу против Барселоны. Также над ним подшучивали, пока украинец не влился в новую культуру
Паоло Мальдини рассказал, как в Милане приняли Андрея Шевченко
Паоло Мальдини рассказал, как в Милане приняли Андрея Шевченко / Фото: Getty Images

В своей автобиографической книге "Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол" Андрея Шевченко рассказывается, как его будущие одноклубники по Милану в 1997 году специально собрались понаблюдать за игрой тогда еще динамовца в памятном матче против Барселоны в Испании, в котором украинец оформил хет-трик.

Читайте также: "Все мои друзья мертвы. Не из-за радиации, а алкоголя, наркотиков": Шева – о детстве в СССР

"Мы хотели посмотреть на этого молодого парня, который, по слухам, должен был рано или поздно стать нашим одноклубником. Хотели посмотреть на Андрея Шевченко. Гол. Гол. Гол. В первом тайме он забил трижды. На Камп Ноу. Осквернил храм футбола. Кто-то выключил телевизор. Все было ясно", – вспоминает Мальдини.

Читайте также: Игроки рыдали, умоляя его закончить тренировку: Шевченко – о работе с Лобановским

Также легендарный капитан Милана вспоминал, что Шеве было непросто адаптироваться в новой для себя культуре, из-за чего партнеры немного над ним подшучивали.

"Он погрузился в абсолютно новую для себя культуру. Например, заканчивал обедать, вставал и уходил. Мы объяснили ему, что в итальянских командах все не так – нужно ждать, пока все поедят. Он привык быть независимым. Мы часто шутили – неожиданно вставали из-за стола, он тут же бежал в комнату. Но не успевал: Шева, присядь. Не все доели! Он злился, Андрей не любит, когда над ним подшучивают", – рассказал специально для книги Мальдини, которого цитирует tribuna.com.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять