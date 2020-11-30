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Определился "зимний" чемпион Первой лиги: "Агробизнес" обошел "Верес" и "Черноморец"

30 ноября, 17:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команды провели разное количество матчей; возобновится турнир в марте 2021 года

Сегодня завершилась первая часть сезона 2020/2021 во втором по силе футбольном дивизионе Украины. На первой строчке отправляется зимовать "Агробизнес" из Волочиска. Команда из Хмельницкой области, которую тренирует экс-игрок "Карпат" Александр Чижевский, на одно очко опередила "Верес" (Ровно) и на три – одесский "Черноморец". Кстати, недавно "Черноморец" проиграл в Первой лиге на 96-й минуте.

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В 16-м туре "Агробизнес" разобрался в Киеве с середняками из житомирского "Полесья" – 3:1.

"Верес" одолел киевскую "Оболонь" (1:0) и вышел на второе место, обойдя "Черноморец", который этот тур пропускал. С одинаковым счетом 2:1 гостевые победы добыли "Металлист 1925" над тернопольской "Нивой" и "Горняк-Спорт" – над "Прикарпатьем" в Ивано-Франковске.

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Команды провели разное количество матчей, поскольку некоторые клубы отправлялись на самоизоляцию из-за коронавируса. Ранее в футбольном "Прикарпатье" обнаружили 25 зараженных. Следующий полный тур запланирован на 19 марта, но перенесенные матчи могут сыграть и ранее.

Вспомним, как "Черноморец" уступил путевку в Премьер-лигу "Колосу":

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футбол Черноморец Одесса первая лига Верес Ровно Агробизнес Волочиск
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