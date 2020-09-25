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Определились все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы

25 сентября, 01:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

На этой стадии не будет украинских клубов, зато в групповом этапе гарантированно выступит "Заря"

По итогам матчей третьего раунда квалификации определились пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. К сожалению, украинские "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть предыдущий раунд и завершили свои выступления в дебютном еврокубковом сезоне.

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Победитель этой стадии определится по итогам одного матча. Поединки пройдут 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия послематчевых 11-метровых. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы

Путь чемпионов

  • "Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Флора" (Эстония)
  • ЧФР (Румыния) – "КуПС" (Финляндия)
  • "Арарат-Армения" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Динамо" Брест (Беларусь) – "Лудогорец" (Лудогорец)
  • "Сараево" (Босния) – "Селтик" (Шотландия)
  • "Легия" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан)
  • "Дандолк" (Ирландия) – "Клаксвик" (Фареры)

Основной путь

  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
  • "Русенборг" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)
  • АЕК (Греция) – "Вольфсбург" (Германия)
  • "Базель" (Швейцария) – ЦСКА София (Болгария)
  • "Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия)
  • "Шарлеруа" (Бельгия) – "Лех" (Польша)
  • "Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия)
  • "Копенгаген" (Дания) – "Риека" (Хорватия)
  • "Мальме" (Швеция) – "Гранада" (Испания)
  • "Тоттенхэм" (Англия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)
  • "Слован" Либерец (Чехия) – АПОЕЛ (Кипр)
  • "Стандард" (Бельгия) – "Фехервар" (Венгрия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) – "Галатасарай" (Турция)

Смотрите, как "Десна" играла с "Вольфсбургом":

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А так Колос играл с "Риекой":

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Источник: Сегодня|Спорт

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