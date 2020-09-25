Определились все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы

На этой стадии не будет украинских клубов, зато в групповом этапе гарантированно выступит "Заря"

По итогам матчей третьего раунда квалификации определились пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. К сожалению, украинские "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть предыдущий раунд и завершили свои выступления в дебютном еврокубковом сезоне.

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Победитель этой стадии определится по итогам одного матча. Поединки пройдут 1 октября. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия послематчевых 11-метровых. Победители выйдут в групповой этап Лиги Европы

Путь чемпионов

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Тирана" (Албания)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Флора" (Эстония)

ЧФР (Румыния) – "КуПС" (Финляндия)

"Арарат-Армения" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Динамо" Брест (Беларусь) – "Лудогорец" (Лудогорец)

"Сараево" (Босния) – "Селтик" (Шотландия)

"Легия" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан)

"Дандолк" (Ирландия) – "Клаксвик" (Фареры)

Основной путь

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

"Русенборг" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)

АЕК (Греция) – "Вольфсбург" (Германия)

"Базель" (Швейцария) – ЦСКА София (Болгария)

"Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия)

"Шарлеруа" (Бельгия) – "Лех" (Польша)

"Риу Аве" (Португалия) – "Милан" (Италия)

"Копенгаген" (Дания) – "Риека" (Хорватия)

"Мальме" (Швеция) – "Гранада" (Испания)

"Тоттенхэм" (Англия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Слован" Либерец (Чехия) – АПОЕЛ (Кипр)

"Стандард" (Бельгия) – "Фехервар" (Венгрия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Галатасарай" (Турция)

Смотрите, как "Десна" играла с "Вольфсбургом":

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А так Колос играл с "Риекой":

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