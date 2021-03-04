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"Они вместе ходят в сауну и ресторан": обида тренера на судью в Кубке Украины

4 марта, 14:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наставник "Вереса" Юрий Вирт остался доволен своей командой в дуэли с "Зарей"

Накануне состоялись четвертьфинальные баталии Кубка Украины по футболу. В одном из них "Заря" в дыму обыграла "Верес". Преимущество гостей вылилось в минимальную разницу в счете. При этом тренер команды из Ровно Юрий Вирт остался доволен своими подопечными, но бросил камень в огород судей.

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Свои мысли специалист высказал в комментарии "Профутбол Digital".

  • Об игре:

"Мы ни в чем не уступили "Заре". Мы забили чистый гол при 1:1, но судья не засчитал. Как бы игра сложилась в противном случае – другой вопрос. Мы играли против очень сильной команды, которая всех обыгрывает в Украине. Горжусь, что у меня такая команда.

Мы создали много моментов, никто из соперников "Зари" столько не имел. Не хватило мастерства, фарта. Поле было тяжелым, ноги уставали – может, не хватило сил".

  • О голе, который запорожский судья Максим Козыряцкий не засчитал:

"Мы смотрели в раздевалке – гол был забит чисто. Арбитры ошиблись, но мы уже ничего не вернем назад. Но как может команда семь лет базироваться в Запорожье и ей назначают арбитра из Запорожья? Они ходят вместе в сауну, в ресторан, вместе едят. И приезжает судья, который живет вместе с командой и судит. Вообще не могу этого понять.

Будут рассказывать, что "Заря" – луганская. Но Луганска у нас уже семь лет нет. Думаю, корректировку должны делать те, кто отвечает за судейство".

Сегодня же состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины.

Смотрите обзор вчерашнего матча "Верес" – "Заря":

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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футбол судья судейство Заря Луганск Кубок Украины Юрий Вирт Верес Ровно
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