Он желал Украине победить Россию: что говорил при жизни последний чемпион Евро-60 Виктор Понедельник

В субботу, 5 декабря, в России умер Виктор Понедельник – последний чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР. Ему было 83 года. Именно этот нападающий из Ростова 60 лет назад в Париже в дополнительное время, на 113-й минуте, головой забил победный мяч в финальном матче европейского первенства с Югославией (2:1).

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При жизни Виктор Понедельник дал несколько интервью "Сегодня". В частности, рассказывал о том, как его угощали салом на Бессарабском рынке в Киеве, куда он в декабре 2011-го приехал на жеребьевку финальной части украинско-польского Евро-2012.

Кстати, тогда он искренне желал Украине победить Россию – в футболе.

- Ваш прогноз: кто выиграет Евро-2012? - спрашивали мы тогда у Виктора Понедельника

- Я хотел бы, чтобы это сделал хозяин поля – сборная Украины. Так и запишите. А второе место заняла Россия.

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- В России на вас после таких слов не обидятся?

- Ну что вы! Второе место – это манна небесная! – говорил Понедельник.

Мы собрали самое интересное из разговоров "Сегодня" с Виктором Понедельником.

Виктор Понедельник / Фото: Спорт-Экспресс

О СУДЬБЕ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ЕВРО-1960

"Дома она у меня, вместе с серебром Евро-64, – говорил Виктор Понедельник. – Это медаль высшей пробы золота. Не такие побрякушки, что сейчас дают. В 90-е было несколько предложений, в том числе и от братвы ростовской – продать эти медали, а также коллекцию футбольных значков. И откуда они о ней узнали… Хотя тогда все узнавали, беспредел полный был… Тяжело нам жилось, на одну пенсию. Никто же не помогал тогда. Давали 50 тысяч долларов – громадные на то время деньги. Но я отказался. Оставил медали внукам. Будут смотреть на них и деда вспоминать"

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СССР – Югославия (2:1): видео голов финала Евро-1960

О СВОЕМ ГОЛЕ НА ЕВРО-1960

"Не снится ли он мне? Сейчас, когда бессонницей страдаешь, уже не снится. А раньше снился. Словно кадры киноленты возникали во сне – вот выхожу на поле, вот отдаю пас, вот забиваю... Многие, заканчивая карьеру, продолжают играть в футбол во сне. Некоторым просто стыдно признаться... С учетом громадного роста югославского вратаря – длиннорукого Видинича, который даже выше Яшина был, было у меня в том финале желаньице – послать мяч в дальний угол, чтобы не достал. Так и произошло. Миладинович, который "ковырял" меня всю игру по ногам, и в этот раз завалил меня на поле – но уже после того, как я головой нанес удар. Из-за него я не увидел, как мяч влетает в сетку. Что забил, понял по шуму трибун и навалившимся на меня, вместе со сбивавшими соперниками, партнерам. По московскому времени уже перевалило за полночь. И Озеров в радиоэфире из Парижа на СССР произнес: "И Понедельник забивает в понедельник!". Как он нам тогда сказал: "Ребята, вся Москва в огнях. Никто не спит". Впервые власть так испугалась – столько людей вышло на улицу!"

"Не болела ли голова после контакта с теми мячами? До сих пор болит. Страшно было за этот мяч бороться в Париже. Это такая блямба сваливалась тебе на голову! Те мячи были в пару раз тяжелее нынешних. В общем, все 33 удовольствия. Но никто не жаловался"

О ТОМ, КАК ЕГО БИЛИ ЮГОСЛАВЫ

"От югославов в финале сильно доставалось. В перерыве матча Бубукин на всю раздевалку кричал: "Наденьте Понедельнику сзади щитки". "Надеть, надеть ему вторые!" – поддержал Яшин. Я надел – из простецкого материала с бамбуковыми палочками. Но во втором тайме незаметно для тренеров их снял. Играть было невозможно – экипировка под дождем промокла так, что весила, как амуниция хоккеиста"

Виктор Понедельник / Фото: Facebook

О ПРИГЛАШЕНИИ В "РЕАЛ"

"На следующий день после завершения Евро-1960 нам, югославам и чехам вручили медали в ресторане на Эйфелевой башне. Пиво и вино лилось рекой. Мы все братались. И тут встал произнести тост хозяин мадридского "Реала" Бернабеу. Переводчицей у него девочка такая красивая была. "Поздравляю с победой. Приглашаю в "Реал" Яшина, Иванова, Метревели, Месхи, Понедельника и Бубукина", – говорит Бернабеу. Возникла страшная тишина. "Приедем в Москву и арестуют нас к чертовой матери – подумал я. – Скажут, что переговоры за спиной руководителей вели". Тут выскакивает замглавы делегации полковник КГБ: "Господин Бернабеу, спасибо за добрые слова. Но у всех наших игроков контракты со своими клубами". Бернабеу улыбнулся: "У меня в команде венгр Пушкаш играет, он хорошо говорит на русском, так что языкового барьера не будет. Мое предложение остается в силе". Естественно, о том, чтобы сбежать в "Реал", не было и речи – все боялись за свои семьи"

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О ПРЕМИИ ЗА ВЫИГРЫШ ЕВРО-1960

"Выдали по двести долларов. Ребята были возмущены. А Яшин пошел к начальнику команды Старостину: "Андрей Петрович, что это такое? Сколько югославам дали, чехам ( у них премии исчислялись тысячами), а нам… Что это за деньги?". "Единственное, что я могу, это положить к вашим ногам весь Париж, – ответил Старостин. – Гуляйте целую ночь. Никто вас не будет проверять. Только держитесь подальше от этого полковника. А в Москве получите по-настоящему большие деньги". Прилетели мы в Москву. За нами впервые прислали из правительственного гаража машины – для каждого! Отвезли на "Лужники", где проходил матч "Спартак" – "Локомотив": 105 тысяч народу, круг почета, музыка, цветы. А насчет того обещания... Бухгалтер сказала: "Да что они вам врали все в Париже! Никакой такой статьи нет, чтобы за чемпионат Европы футболистов награждать"

"Что привез домой из Парижа? Платьица, трусики для детей. Ну, подгузники, бутылочки эти с сосками – они сейчас на каждом углу, а тогда в СССР это был страшный дефицит. Кстати, в то время появилась легенда, и меня до сих пор спрашивают: "А правда, дядя Витя, что вам сам Хрущев за золотой гол подарил "Волгу"?". "Правда, – говорю. – Только пока не вручили"

О ЮГОСЛАВСКОМ МЕССИ-1960

"Что творил их знаменитейший полузащитник, который по 5-6 игроков нанизывал. Но, к счастью, ворота его наши не заинтересовали. Шекуларац – его фамилия. После этого финала югославы все уехали играть в Европу. А у этого парня техника такая была… Вот сейчас я смотрю на Месси. Да, Месси сильнее в скоростных качествах. А в технике владения мячом Шекуларац ему вообще не уступал. Можете себе представить, это был единственный человек в Европе, который приглашался тогда бразильцами и давал, как сейчас модно говорить, мастер-классы в их футбольных школах. Ежегодно они ему оплачивали перелет, премиальные… Вот такой человек был тогда у югославов. Но на таком поле, мокром и грязном, какое было тогда во время финала в Париже, техничные игроки становятся не такими поворотливыми. И поэтому, может, Шекуларац сыграл не так, как хотели югославы, и нам не забил. Но все равно. Игрок – потрясающий"

О САЛЕ С БЕССАРАБКИ

"Когда меня позвали в Киев на жеребьевку Евро-2012, не упустил возможности сходить на Бессарабский рынок. Были заказы от супруги Арины Алексеевны (смеется). Купил арбузик моченый из бочки. Хозяин прилавка мне, кстати, дал еще арбузного сока выпить. Ой, какая прелесть! Купил шматок сала. Ну, и зелени. Ее, конечно, привозят и в Москву. Но мне хотелось – именно на Бессарабке. На рынке, где я 40 или 45 лет не был. Внутри рынка за это время, как мне показалось, ничего не изменилось. Снаружи, конечно, да – там уже реклама. А внутри – тот самый особенный климат. Как в Одессе, на "Привозе". Чисто человеческий. Каждый продавец хочет угодить покупателю. Вот и мне скидочку сделали. А еще подошел один болельщик. И на украинском спрашивает: "А це ви Віктор Понєдєльнік?". Я говорю: "Да". "Та не може бути!" – открыл он рот. И спрашивает, мол, что я хочу тут купить. "Да я вот уже купил, что хотел", – говорю. А он: "Я вам хочу сделать подарок". И купил мне еще один шматок сала. Сейчас жена слушает наш с вами разговор и говорит: "Это необыкновенное сало. Такого нигде в мире нет!"

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Напомним, что 25 ноября умер Диего Марадона. Футболист скончался после сердечного приступа. За несколько недель до этого он перенес операцию на головном мозге.

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