Он разрывал в Лиге чемпионов! Экс-партнер Ярмоленко заставил Боруссию побить рекорд

Себастьян Алле перешел из Аякса в Бундеслигу, чтобы заменить в Дортмунде Эрлинга Холанда

Ранее Алле играл с Ярмоленко, а теперь заменит Холанда в Боруссии / Фото: Borussia FC

Летний трансферный рынок в самом разгаре. Особенно спросом в 2022 году пользуются топовые форварды. Пожалуй, главным трансфером можно назвать переход Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити.

Тем временем сами "шмели" начали поиск замены для норвежца и спустя более месяца нашли ее. Официальный сайт дортмундцев сообщает, что игроком команды стал ивуарийский форвард Себастьян Алле.

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По данным СМИ, трансфер нападающего из Аякс обошелся вице-чемпиону Германии в 35 миллионов евро. Это самая дорогая покупка для Боруссии в истории.

В дортмундской команде Себастьян будет выступать до 2026 года и носить футболку с номером 9 на спине. До Аякса Алле защищал цвета Осера, Утрехта, Айнтрахта и Вест Хэма. В лондонском клубе он выступал вместе с Андреем Ярмоленко.

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Прошлый сезон стал прорывом для 28-летнего форварда. С Аяксом он выиграл чемпионство и сам стал лучшим бомбардиром Эредивизи с 21 голом.

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Кроме того, Алле феерически дебютировал в Лиге чемпионов. В восьми играх за амстердамцев Себа отметился 11 голами и занял второе место в гонке бомбардиров турнира, уступив лишь Кариму Бензема.