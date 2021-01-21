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"Он должен быть на свободе!" За Навального вступился экс-капитан газпромовского "Зенита"

21 января, 15:38

Олег Люлька Олег Люлька

Это заявление Игорь Денисов, который был лидером сборной России, сделал из Испании

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов, 11 лет игравший за газпромовский "Зенит", выступил с заявлением, в котором поддержал политика Алексея Навального, находящегося под арестом после возвращения из Германии. Денисов, недавно завершивший карьеру футболиста и сейчас проживающий в Испании, требует выпустить оппозиционера на свободу.

"Друзья, всем привет. Я, Игорь Денисов, бывший капитан "Локомотива", "Зенита", "Динамо" и сборной России. Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра", – цитирует Денисова Sports.ru

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Денисов и Навальный

Денисов и Навальный

Как мы писали ранее, в "Матросской тишине" Навального поместили в трехместную камеру карантинного отделения, где он находится один. Камера оборудована холодильником, электрическим чайником и телевизором.

Также мы рассказывали, что Навальный показал дворец Путина, являющийся отдельным "государством" внутри России.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Игорь Денисов Алексей Навальный
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