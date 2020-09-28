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"Он бы даже русалке прокинул мяч между ног": соцсети взорвал трюк одноклубника Месси

28 сентября, 13:06

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо эффектно обыграл арбитра матча с "Вильярреалом"

Первый матч Рональда Кумана на посту главного тренера "Барселоны", в котором каталонцы разгромили "Вильярреал" 4:0, отметился курьезным моментом. В начале встречи на "Камп Ноу", еще при счете 0:0, полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо хотел отдать пас партнеру, но на пути у него встал судья поединка Гильермо Куадра Фернандес.

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Однако бразильский футболист "Барселоны" не растерялся и прокинул мяч между ног арбитру, тем самым продолжив атаку своей команды.

Ла Лига, занимающаяся проведением чемпионата Испании по футболу, не только опубликовала этот эпизод в своем Twitter, но еще и с юмором его прокомментировала.

"Коутиньо смог бы прокинуть мяч между ног даже русалке", – пошутила Ла Лига

Напомним, прошлый сезон Филиппе Коутинью провел на правах аренды в "Баварии", в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

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Более того, Коутиньо забил каталонцам, которым он принадлежит, два мяча в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов, завершившемся позорным поражением "Барселоны" от "Баварии" 2:8.

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Барселона судья чемпионат Испании арбитр рефери Вильярреал трюк Филиппе Коутиньо курьезное видео

Источник: Сегодня|Спорт

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