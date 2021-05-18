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Олигарх купил футбольный клуб, чтобы в нем играл его 126-килограммовый сын: вся правда

Олег Люлька Олег Люлька
18 мая, 15:10
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По соцсетям разлетелось фото футболиста с огромным животом, подающего угловой в матче второго дивизиона Китая. Якобы на поле его протолкнул папа-миллионер
С таким весом в Китае играют в футбол
С таким весом в Китае играют в футбол / Фото: Twitter

В соцсетях вирусным стало фото из Китая, где угловой во время футбольного матча подает парень с явным излишком веса.

Снимок сопровождала занимательная история. Якобы 35-летний китайский миллионер Хи Шихуа приобрел клуб второго футбольного дивизиона страны Цзыбо Сандэй, поставив условием, чтобы в составе команды на каждый матч выходил его сын, вес которого – 126 килограммов.

Да не просто выходил, а еще и исполнял все стандартные положения, включая угловые, штрафные и пенальти.

Тем не менее история оказалась не совсем правдивой. Как сообщает Dailystar, олигарх Хи Шихуа и вправду купил клуб Цзыбо Сандэй. И недавно сам вышел на поле под десятым номером в матче своей команды против Сычуань Цзюню, которым владеет компания City Football Group, в собственности которой находится Манчестер Сити.

Однако никакого сына Хи Шихуа с весом 126 кг в команде Цзыбо Сандэй нет.

На фото же, которое разнеслось по соцсетям, на самом деле изображен играющий владелец клуба Цзилинь Байцзя – Гуангнан Ксю. А снимок был сделан еще в 2019 году.

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Впрочем, клубу Цзыбо Сандэй, которому приписали пышнотелого футболиста, от этого не легче. Команда с одним очком в пяти матчах занимает последнее место во втором дивизионе Китая.

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